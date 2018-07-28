В "Справедливой России" опровергли сообщения о возможном объединении с ЛДПР

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Объединение "Справедливой России" и ЛДПР не планируется, сообщила в субботу пресс-служба руководителя парламентской фракции СР, председателя партии Сергея Миронова.

В пятницу Миронов сообщил журналистам, что к осени планируется появление объединенной левой партии. В пресс-службе лидера эсеров заявили, что сообщения СМИ об объединении "Справедливой России" и ЛДПР — результат неверной интерпретации слов Миронова.

"Пресс-служба председателя партии "Справедливая Россия", руководителя парламентской фракции СР Сергея Миронова заявляет, что планов объединения "Справедливой России" и ЛДПР не существует", — говорится в сообщении.