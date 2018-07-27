Богданов обсудил с главой разведки Палестины двусторонние отношения

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в пятницу обсудил с директором Службы общей разведки Палестины Маджидом Фараджем палестино-израильское урегулирование и восстановление палестинского национального единства, сообщает российский МИД.

"В ходе беседы, в которой также участвовал посол Государства Палестина в Москве Абдельхафиз Нофаль, подробно обсуждалось положение дел на палестинских территориях, в том числе в свете эскалации напряженности на Западном берегу реки Иордан и вокруг сектора Газа. Особое внимание было уделено проблематике палестино-израильского урегулирования и задаче восстановления палестинского национального единства", — говорится в сообщении ведомства.

"Был подтвержден обоюдный настрой на поддержание регулярного российско-палестинского политического диалога и дальнейшее развитие всего комплекса традиционно дружественных двусторонних отношений", — отмечает МИД РФ.

Фарадж находится в Москве с рабочей поездкой. В среду он провел встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, стороны обсудили вопросы российско-палестинского сотрудничества в сфере безопасности, а также ряд тем международной и региональной повестки дня.