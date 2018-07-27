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Политика

Госдума приняла 44 закона, чтобы законодательно обеспечить послание Путина

(обновлено: 13:22 27.07.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 27 июля 2018Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 27 июля 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Госдума РФ приняла 44 закона из 67 необходимых в рамках плана по законодательному обеспечению послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Володин рассказал, как ускорить реализацию послания Путина

Путин 1 марта огласил послание Федеральному собранию. Президент назвал приоритетами улучшение жилищных условий россиян, увеличение размера пенсий и их индексацию, адресную социальную помощь нуждающимся, развитие учреждений дошкольного образования в РФ и другие направления социальной политики. Одной из ключевых задач на предстоящее десятилетие Путин назвал обеспечение роста реальных доходов граждан и снижение уровня бедности за шесть лет как минимум вдвое. Значительное внимание он уделил разработкам в области вооружений, подчеркнув, что военная мощь России никому не угрожает, а позволяет сохранять стратегическое равновесие.

"Мы с вами определили для себя приоритетом его (послания) законодательное обеспечение. В рамках первоначального плана нам необходимо было принять 67 законов. На сегодняшний день принято 44. Осенью в наших планах рассмотреть ещё 18 законопроектов. Пять инициатив ожидаем от правительства до конца года", — сказал Володин в ходе выступления на завершающем весеннюю сессию пленарном заседании нижней палаты парламента в пятницу.

Спикер ГД подчеркнул, что работа над этими законопроектами "крайне важна", так как они формируют основу достижения национальных целей, определенных майским указом президента. "Это рост реальных доходов граждан и пенсий выше инфляции, снижение в два раза уровня бедности, повышение средней продолжительности жизни свыше 80 лет. Чтобы решить эти задачи, нам необходимо выйти на темпы роста экономики выше мировых. Мы с вами эту работу ведем. Только в июле рассмотрели 22 законопроекта, которые решают задачи, связанные с реализацией национальных проектов", — отметил он.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Володин считает послание Путина программой развития России на 10-15 лет

Володин напомнил, что за счет создания специального Фонда развития в течение шести лет порядка 3,5 триллионов рублей будет направлено на инфраструктурные проекты, развитие цифровой экономики, поддержку малого и среднего предпринимательства. "Мы изменили порядок исчисления налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости. Это решение позволит снизить налоговое бремя на граждан. Принимая поправки в бюджет страны на 2018 год, предусмотрели дополнительные средства на обновление парка школьных автобусов и машин скорой помощи, закупку лекарственных препаратов. Такая целевая поддержка сферы образования и здравоохранения своевременна и важна", — напомнил председатель ГД.

"Мы исходим из того, что для решения задачи увеличения средней продолжительности жизни необходим комплексный подход. Он должен включать повышение доступности и качества медицинской помощи, обеспечение граждан жизненно важными лекарствами", — подчеркнул Володин.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Cicicipi
Не хило надо сказать напряглись, рукой дёргая, по команде.
13:24
27.07.2018
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