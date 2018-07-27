Володин обозначил основные задачи международной деятельности Госдумы

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Международная деятельность Госдумы должна быть направлена на защиту и продвижение интересов России, развитие двусторонних отношений, а также укрепление экономического сотрудничества с другими странами, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на завершающем весеннюю сессию пленарном заседании в пятницу.

Володин назвал заметным событием прошедшей сессии форум "Развитие парламентаризма", прошедший в июне этого года. По его словам, поступают обращения сделать форум ежегодным.

"Говоря о международной деятельности Государственной думы, хочу еще раз подчеркнуть необходимость работать на конечный результат. На защиту и продвижение интересов нашей страны, развитие двусторонних отношений, решение актуальных вопросов и укрепление экономического и гуманитарного сотрудничества. В этой связи нам необходимо использовать новые форматы парламентской работы", — сказал Володин.

По его словам, также важно формировать межпарламентское взаимодействие на основе содержательной повестки. В этой связи Володин отметил эффективность работы в рамках межпарламентских комиссий, которая позволяет конкретизировать вопросы, требующие решения, дисциплинирует обе стороны в развитии диалога.

"В сочетании с взаимодействием профильных комитетов и парламентских фракций со своими партнерами в других странах это делает работу в рамках парламентского измерения более системной и, что самое главное, более результативной", — отметил Володин.