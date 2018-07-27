БАРНАУЛ, 27 июл — РИА Новости. Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко в пятницу подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы региона, а также предложил трех кандидатов в Совет Федерации, в том числе экс-губернатора региона Александра Карлина, сообщили РИА Новости в краевом избиркоме.

"Виктор Томенко в пятницу утром первым представил листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований. Также он сдал сведения о трех кандидатах, один из которых в случае победы на выборах будет наделен полномочиями члена Совета Федерации. В списке — действующий сенатор Михаил Щетинин, экс-глава региона Александр Карлин и врио первого заместителя председателя правительства края Александр Лукьянов", — уточнили в избиркоме.

Выборы губернатора Алтайского края пройдут в единый день голосования 9 сентября.

Возглавлявший регион с 2005 года Александр Карлин ушел в отставку 30 мая. Указом президента РФ Владимира Путина временно исполняющим обязанности губернатора до выборов был назначен 47-летний Виктор Томенко, работавший до этого в правительстве Красноярского края.