Депутаты сорвали заседание возглавляемой Поклонской комиссии

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Заседание думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, которую возглавляет нарушившая ранее партийную дисциплину Наталья Поклонская, не состоялось из-за отсутствия кворума, передает корреспондент РИА Новости. Поклонская намерена доложить об этом руководству палаты.

Госдума 19 июля одобрила в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Фракция "ЕР" ранее решила консолидированно голосовать за, но Поклонская проголосовала против. Лидер фракции "ЕР" Сергей Неверов заявил, что нарушившая фракционную дисциплину Поклонская должна сама принять решение о продолжении членства во фракции. По его словам, решение Поклонской изменило отношение к ней внутри фракции.

Из 17 членов комиссии на назначенное на четверг заседание кроме самой Поклонской пришли только два депутата: один от КПРФ и один от СР.

"Мне смешно, впервые такое. И мои коллеги тоже подтвердили из фракции КПРФ… они тоже удивились. В связи с чем? Может, повестка слишком насыщенная", — прокомментировала глава комиссии журналистам отсутствие кворума.

Она напомнила, что планировала инициировать проверку в отношении ряда депутатов.

Поклонская пообещала доложить о ситуации руководству палаты.