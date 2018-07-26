Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Дегтярев зарегистрировал 13 доверенных лиц

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Мосгоризбирком зарегистрировал 13 доверенных лиц кандидата в мэры Москвы Михаила Дегтярева, соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии в четверг.

"Рассмотрев заявление кандидата на должность мэра Москвы Дегтярева о назначении доверенных лиц, заявления граждан о согласии быть доверенными лицами, Мосгоризбирком решил зарегистрировать доверенных лиц Дегтярева в количестве 13 человек и выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца", — сказала член комиссии Рима Кузнецова.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Двенадцатого июля Мосгоризбирком на заседании зарегистрировал четырех кандидатов на должность мэра столицы, ими стали действующий градоначальник Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, а также экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ.

Изначально на регистрацию кандидатами в мэры подали документы более 30 человек, однако свыше 20 из них не смогли собрать подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, другие по собственному желанию сняли свои кандидатуры.