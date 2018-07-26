Медведев назначил Скляра заместителем министра труда и социальной защиты

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Алексея Скляра заместителем министра труда и социальной защиты РФ, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Ранее Скляр возглавлял департамент информационно-коммуникационных технологий и аналитического обеспечения осуществления внешнего государственного аудита (контроля).

"Назначить Скляра Алексея Валентиновича заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации", — говорится в документе.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда, Алексей Скляр будет курировать вопросы, связанные с информатизацией и внедрением цифровых технологий в социально-трудовой сфере.