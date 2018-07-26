Большинство сенаторов проводят отпуск в России, заявила Матвиенко

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Большинство сенаторов предпочитают проводить отпуск в России, хотя им не запрещено отдыхать за границей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Совет Федерации не контролирует, куда едут сенаторы в отпуск. Если они едут в "рискованную" страну, то это на их страх и риск, но все больше членов Совета Федерации предпочитают отдых в России — Крыму, Кавказе, на Севере и Алтае", — сказала она на пресс-конференции.

По ее словам, это происходит из-за того, что возможностей провести отпуск в России на достойном уровне становится все больше. Матвиенко сообщила, что сама проведет отпуск "в двух-трех" российских регионах. "В Крым поеду, в отношении других мест решается. В любом случае, как всегда, буду отпуск совмещать с работой", — призналась спикер.

Она также подчеркнула, что несмотря на насыщенный график, отпуск необходим. "И все сенаторы получают возможность взять отпуск, иначе продуктивность работы резко снизится", — заявила Матвиенко.