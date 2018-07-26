Матвиенко сообщила о своем визите в КНДР и Южную Корею осенью

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что осенью состоится ее визит в Северную и Южную Корею, точные сроки поездки прорабатываются.

"Сегодня очевидно, что визит в Северную и Южную Корею осенью этого года состоится. В стадии тщательной проработки сроки и детали (поездки)",- сказала Матвиенко на брифинге в четверг.

Она отметила, что сейчас окончательно согласуются и ждут подтверждения сроки визита со стороны принимающих стран. "Наши партнеры подтвердили заинтересованность в переговорах, на 90% этот визит состоится",- сказала она.

Матвиенко добавила, что получила приглашение принять участие в празднованиях по случаю 70-летия КНДР. "Мы выбираем оптимальные сроки, чтобы визит был содержательным",- подчеркнула она.