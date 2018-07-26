Железняк не потеряет думский мандат даже при выходе из "ЕР", заявили в ЦИК

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Железняк, который, по данным источников, покинул пост замсекретаря генсовета "Единой России", не потеряет свой думский мандат, даже если выйдет из "ЕР", однако может досрочно его лишиться в случае перехода в другую партию, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Ранее несколько источников в "Единой России" сообщили РИА Новости, что Железняк покинул пост замсекретаря генсовета "ЕР" по решению руководства партии, которое было принято уже давно. По их информации, при этом Железняк не планирует выходить из партии. Заявление Железняка о сложении полномочий замсекретаря генерального совета должны рассмотреть на следующем заседании президиума генсовета, дата проведения которого еще не определена.

"Если только выходит из партии, то мандат (депутата Госдумы) не теряет. Если вступает в другую партию или выходит из фракции, полномочия (депутата) прекращаются досрочно", — пояснила Гришина, отвечая на вопрос о том, при каких обстоятельствах депутат может лишиться своего мандата.