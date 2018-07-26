Губернатор Севастополя отозвал представителя из заксобрания

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников обвинил депутатов законодательного собрания в неконструктивной работе и отозвал из парламента своего представителя, сообщает пресс-служба главы республики.

"Считаю недопустимыми оскорбительные публичные заявления ряда депутатов законодательного собрания Севастополя, которые они допускают в отношении как руководителей правительства города, так и народов Российской Федерации. Данные действия несовместимы со статусом севастопольского депутата. В связи с этим я отозвал своего представителя из заксобрания. Работа с представительной властью будет продолжена в других форматах в соответствии с законодательством. Руководителям органов исполнительной власти поручаю руководствоваться данным указом при осуществлении полномочий", — приводит слова Овсянникова пресс-служба.

Указ об отзыве был подписан 24 июля, сообщили в пресс-службе. Решение было принято ввиду "неконструктивного подхода части депутатов" заксобрания "в организации законотворческого процесса, реализации приоритетных программ и проектов развития города", отметили в правительстве.

В ходе сессии регионального парламента 24 июля депутаты несколько раз отказали в предоставлении слова представителю губернатора Михаилу Вавилову. Вавилов, возглавляющий правовое управление правительства Севастополя, является представителем губернатора в парламенте с октября 2016 года.

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