За пост главы Хакасии намерены бороться четыре претендента

Голосование на выборах главы республики Хакасия на избирательном участке в городе Абакан. Архивное фото

Голосование на выборах главы республики Хакасия на избирательном участке в городе Абакан. Архивное фото

КРАСНОЯРСК, 26 июл — РИА Новости. Четыре человека подали документы для регистрации в качестве кандидатов на пост губернатора Хакасии, сообщили РИА Новости в избиркоме республики.

"В последний день приема документы сдали Андрей Филягин от "Справедливой России" и первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов", — сказал представитель избиркома.

Ранее документы подали кандидат от "Единой России", действующий глава Хакасии Виктор Зимин и Александр Мяхар — кандидат от Партии роста.

Выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября.