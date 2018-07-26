За пост главы Хакасии намерены бороться четыре претендента

КРАСНОЯРСК, 26 июл — РИА Новости. Четыре человека подали документы для регистрации в качестве кандидатов на пост губернатора Хакасии, сообщили РИА Новости в избиркоме республики.
"В последний день приема документы сдали Андрей Филягин от "Справедливой России" и первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов", — сказал представитель избиркома.
Ранее документы подали кандидат от "Единой России", действующий глава Хакасии Виктор Зимин и Александр Мяхар — кандидат от Партии роста.
Выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября.