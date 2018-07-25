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Политика

В Рязанской области одной из задач власти является развитие конкуренции

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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фотоГубернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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РЯЗАНЬ, 25 июл — РИА Новости. Развитая конкуренция является приоритетным направлением деятельности всех органов власти Рязанской области и играет большую роль в борьбе с коррупцией, заявил в среду губернатор региона Николай Любимов на совещании с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы Даниилом Фесюком.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Вопросы реализации национального плана развития конкуренции, утвержденного указом президента РФ в декабре 2017 года, обсуждались 25 июля в ходе рабочей поездки Даниила Фесюка в Рязанскую область и его встречи с губернатором Любимовым.

"Развитая конкуренция – это основа любой рыночной экономики. У нас в регионе этой работе уделяется большое внимание, в том числе с точки зрения борьбы с коррупцией", – сказал глава региона.

Любимов отметил, что вопросы развития конкуренции также актуальны в рамках деятельности по осуществлению государственных закупок.

По словам Фесюка, работа по реализации национального плана развития конкуренции сейчас ведется по всем регионам.

"Федеральная антимонопольная служба, со своей стороны, готова оказать региону необходимое содействие в реализации Национального плана. Уверен, что в Рязанской области покажут высокие результаты по итогам этой работы", – отметил Фесюк.

Губернатор и замглавы ФАС провели совещание, в котором приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, заместители председателя правительства региона, руководители министерств и ведомств, контрольно-надзорных органов, предприятий, организаций и деловых объединений региона, главы муниципальных образований. Открывая совещание, Николай Любимов отметил, что вопросы развития конкуренции – тема актуальная сегодня для всех субъектов РФ.

Рязанская область. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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"Мы, безусловно, хотим, чтобы люди жили лучше, чтобы эффективно работала экономика, увеличивался приток инвестиций, на современном уровне функционировала социальная сфера, чтобы регион динамично двигался вперед. Базовым условием для достижения наших целей будет здоровая, справедливая и честная конкуренция. В соответствии с национальным планом, утвержденным президентом России Владимиром Путиным, содействие ее развитию является приоритетным направлением деятельности всех органов власти региона", — сказал Любимов.

По его словам, в Рязанской области внедрен стандарт развития конкуренции, который реализуется совместно с региональным управлением антимонопольной службы.

"Взаимодействие с УФАС региона во многом способствует тому, что во всероссийском рейтинге по уровню содействия развитию конкуренции Рязанская область находится на 20 месте, поднявшись на 28 позиций. В ближайшее время нам предстоит продолжить совместную работу, которая потребует разработки системы ключевых показателей развития конкуренции в регионе, актуализации соответствующих дорожных карт, а также внесения в практику органов государственной власти системы механизмов, направленных на предотвращение нарушений антимонопольного законодательства", — сказал губернатор.

Заместитель руководителя ФАС России пояснил, что, в соответствии с указом президента РФ, задачи по активному содействию развитию конкуренции сегодня стоят перед органами государственной власти всех уровней.

Михайлов, Рязанская область. Архивное фото
© Фото : http://www.mixailov.org/
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"Сегодня мы выстраиваем работу по развитию конкуренции по-новому. Теперь это наша общая задача, а не только компетенция Федеральной антимонопольной службы", – сказал Фесюк.

По его словам, региону необходимо выбрать 33 из 41 ключевых показателя для развития конкуренции, которые надо будет достигнуть к 1 января 2022 года за счет реализации конкретных мероприятий. Это, в частности, уход с рынка неэффективных государственных и муниципальных предприятий, обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, снижение административных процедур и барьеров, повышение качества оказания муниципальных и государственных услуг, направленность государственных инвестиций на развитие конкуренции.

"Властями Рязанской области уже успешно проводится целый ряд мероприятий в рамках существующего стандарта развития конкуренции. Но президент России не дает нам останавливаться на достигнутом и ставит задачу усилить эту работу", – сказал Фесюк.

На совещании Николай Любимов и Даниил Фесюк подписали соглашение о взаимодействии между правительством Рязанской области и Федеральной антимонопольной службой.

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