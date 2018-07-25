Путин обсудил с членами Совбеза предстоящие контакты на саммите БРИКС

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел в среду регулярное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

"На совещании обсуждались вопросы, связанные с открывающимся 26 июля в Йоханнесбурге саммитом БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и предстоящими на его полях международными контактами президента", — заявили в пресс-службе.

"Затрагивались также актуальные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня", — добавили в Кремле.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу и иностранных дел Сергей Лавров, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин.