Грушко и эксперты из США обсудили предотвращение опасных военных инцидентов

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил в среду с американскими экспертами по контролю над вооружениями способы предотвращения опасных военных инцидентов и ситуацию вокруг Договора о мерах по дополнительному сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договор о РСМД), сообщает МИД РФ.сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Группа американских конгрессменов посетила Россию 30 июня и провела ряд официальных встреч в Санкт-Петербурге. Американскую делегацию принимали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и обе палаты российского парламента. Как сообщал журналистам глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, члены делегации конгресса США пригласили делегацию Госдумы с ответным визитом. Государственная Дума такое приглашение приняла.
Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 километров и от 1000 до 5500 километров, в том числе спровоцировавшие в 1962 году Карибский кризис ракеты Р-12 и Р-14 на Кубе.
Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.