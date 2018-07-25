Замглавы Минкомсвязи Евраева освободили от должности

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Кабмин РФ освободил от должности замглавы Минкомсвязи Михаила Евраева, следует из опубликованного на сайте кабинета министров распоряжения.

"Освободить Евраева Михаила Яковлевича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе", — говорится в документе.

Евраев назначен на должность заммминистра в январе 2013 года, до этого с октября 2012 года занимал пост замглавы министерства регионального развития. Еще ранее, с января 2007 года, руководил управлением ФАС по контролю за размещением госзаказа.