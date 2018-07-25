МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Проблемы в отношениях России с Абхазией и Южной Осетией свидетельствуют о том, что РФ относится к этим республикам как к равноправным партнерам, считает председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев.
"Проблемы есть. Не то, что я (так) считаю — объективная констатация. Но я в этом не вижу, совершенно точно, никаких оснований для тревоги. Мы любые проблемы в состоянии обсуждать открыто, в состоянии решать к взаимному удовлетворению. Этих проблем уже достаточно много осталось в прошлом", — добавил сенатор.
Косачев отметил, что за последние 10 лет с момента объявления независимости Южной Осетии и Абхазии удалось решить главную задачу — обеспечение безопасности людей. "Эта задача решена исчерпывающим образом, посягательства на интересы Абхазии и Южной Осетии бесперспективны", — отметил сенатор, добавив, что Россия также выполняет свои союзнические обязательства в этой сфере.
Кроме того, Москва выполняет свои партнерские обязательства по реализации программ социально-экономического развития республик.
Он назвал контрпродуктивной практику со стороны Грузии и ее союзников по изоляции Абхазии и Южной Осетии, подчеркнув, что это противоречит международным нормам, по которым только сами народы определяют свое будущее.