МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Проблемы в отношениях России с Абхазией и Южной Осетией свидетельствуют о том, что РФ относится к этим республикам как к равноправным партнерам, считает председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

"Если бы в наших отношениях было все безоблачно и отношений не было в принципе, это было бы подтверждением того, что Россия на самом деле не относится к Абхазии и Южной Осетии как к равным партнерам. Что она там всем управляет, и все проблемы решает так, как ей нужно. А вот то, что у нас есть проблемы в отношениях, означает, что у нас отношения равных суверенных государств, каждое из которых имеет свои национальные интересы. Свою стратегию государственного развития", — рассказал Косачев на встрече в Совфеде с журналистами из Абхазии и Южной Осетии, организованной МИА "Россия сегодня".

"Проблемы есть. Не то, что я (так) считаю — объективная констатация. Но я в этом не вижу, совершенно точно, никаких оснований для тревоги. Мы любые проблемы в состоянии обсуждать открыто, в состоянии решать к взаимному удовлетворению. Этих проблем уже достаточно много осталось в прошлом", — добавил сенатор.

Косачев отметил, что за последние 10 лет с момента объявления независимости Южной Осетии и Абхазии удалось решить главную задачу — обеспечение безопасности людей. "Эта задача решена исчерпывающим образом, посягательства на интересы Абхазии и Южной Осетии бесперспективны", — отметил сенатор, добавив, что Россия также выполняет свои союзнические обязательства в этой сфере.

Кроме того, Москва выполняет свои партнерские обязательства по реализации программ социально-экономического развития республик.

Он назвал контрпродуктивной практику со стороны Грузии и ее союзников по изоляции Абхазии и Южной Осетии, подчеркнув, что это противоречит международным нормам, по которым только сами народы определяют свое будущее.