МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Более 9 тысяч кандидатов к настоящему моменту выдвинуты на выборах в законодательные собрания 16 регионов России, в их числе 250 самовыдвиженцев, следует из информации, размещенной в среду на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

"На выборах депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации выдвинуто 9370 кандидатов, в том числе 9120 кандидатов выдвинуты региональными отделениями 30 политических партий, 250 кандидатов – в порядке самовыдвижения", — говорится в сообщении.

Так, списки кандидатов на этих выборах выдвинули 27 партий (в целом 7048 кандидатов), из них к 24 июля соответствующие региональные избиркомы зарегистрировали списки 12 партий (1841 кандидат).

А вот кандидатов-одномандатников на выборах в заксобрания выдвинули 30 партий (в целом 1822 кандидата), кроме того, по одномандатным округам на эти выборы идут 250 самовыдвиженцев, указано в сведениях ЦИК. Всего по состоянию на вторник были зарегистрированы 897 кандидатов-одномандатников, в том числе 889 кандидатов, выдвинутых 12 партиями, и 8 самовыдвиженцев.

Срок выдвижения кандидатов на выборах в заксобрания уже закончился в 14 регионах, а на этой неделе итекает еще в двух субъектах РФ. Кроме того, в 4 регионах уже завершился и период представления документов на регистрацию, это Башкортостан, Смоленская, Ульяновская и Ярославская области.

На выборах глав столиц субъектов РФ, которые пройдут 9 сентября в Якутске, Абакане, Хабаровске и Томске, всего выдвинуто 29 кандидатов: 20 претендентов выдвинуты 12 партиями, а 9 кандидатов идут на выборы в порядке самовыдвижения. По состоянию на 24 июля зарегистрировано 9 кандидатов, уточнили в ЦИК.

На муниципальных выборах выдвинуты свыше 4 тысяч кандидатов, в том числе 3892 кандидата выдвинули 26 партий, остальные 189 кандидатов — самовыдвиженцы.