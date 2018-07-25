ЦИК отказал 13 кандидатам в губернаторы в регистрации

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Регистрацию на губернаторских выборах в разных регионах России прошли к настоящему моменту 24 кандидата, еще 13 получили отказ, в целом было выдвинуто более 170 кандидатов, в ряде регионов периоды выдвижения и регистрации кандидатов еще не завершились, указано в данных, опубликованных в среду на сайте ЦИК России.

Прямые выборы высших должностных лиц пройдут в этом году в единый день голосования 9 сентября в 22 регионах России.

"Всего на выборах высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации выдвинуто 172 кандидата", — говорится в сообщении.

Среди них было 25 кандидатов-самовыдвиженцев, а остальные 157 были выдвинуты 34 политическими партиями. При этом период выдвижения кандидатов еще продолжается в четырех регионах – Алтайском и Приморском краях, Нижегородской и Тюменской областях.

"По состоянию на 24 июля зарегистрировано 24 кандидата, отказались от участия в выборах либо не представили документы на регистрацию 29 кандидатов, отказано в регистрации 13 кандидатам", — сообщили в Центризбиркоме.

Ведомство уточняет, что в пяти регионах срок представления документов на регистрацию уже истек. Речь идет о Магаданской, Московской, Орловской, Псковской областях и Москве. Еще в 12 субъектах РФ этот период избирательной кампании завершится в среду, 25 июля, а в 5 регионах у кандидатов есть еще несколько дней для представления документов на регистрацию – там этот срок заканчивается 30 июля.