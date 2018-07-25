ЦИК пока зарегистрировал 13 из 47 кандидатов на довыборах в Госдуму

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Процедуру регистрации на дополнительных выборах депутатов Госдумы седьмого созыва, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября в семи одномандатных округах, пока прошли 13 из 47 кандидатов, указано в сведениях, опубликованных в среду на сайте ЦИК России.

Центризбирком ранее назначил на единый день голосования 9 сентября довыборы в семи одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными. ЦИК получил документы по выдвижению кандидатов-одномандатников на предстоящих довыборах от десяти партий, все списки ведомством были заверены, в целом они включали 44 кандидата. Кроме того, в этих выборах участвуют еще четверо кандидатов-самовыдвиженцев.

Как указано в сообщении на сайте Центризбиркома, всего в семи одномандатных округах было выдвинуто 47 кандидатов; один из заявившихся изначально – кандидат от партии "Патриоты России" — в установленные сроки не представил документы на выдвижение в окружную избирательную комиссию.

"В окружные избирательные комиссии субъектов Российской Федерации представили документы на регистрацию 44 кандидата… По состоянию на 24 июля зарегистрировано 13 кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации", — говорится в сообщении ЦИК.