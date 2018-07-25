Заявления о голосовании по месту нахождения подали уже 500 человек

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Прием заявлений в рамках механизма "мобильный избиратель" стартовал в среду в территориальных избиркомах, МФЦ и на портале госуслуг, за утро только этого первого дня такие заявления подали 500 избирателей, желающих проголосовать в единый день голосования 9 сентября вне места официальной регистрации, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.
Он напомнил, что подать такие заявления можно уже в территориальных избиркомах, многофункциональных центрах, через портал госуслуг, чуть позже — ближе ко дню голосования — станет возможно подавать заявления в участковых комиссиях.
Глава Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК России Михаил Попов проинформировал, что механизм подачи заявлений в электронном виде функционирует в штатном режиме, сбоев нет.
"По линии портала госуслуг все штатно. По линии МФЦ — ровно половину мы получили сегодня заявлений через МФЦ", — сказал Попов.
"А на выборах в органы госвласти действует во всех регионах, кроме Тюменской области, где не успели принять в связи с достаточно быстрыми темпами развития событий: губернатор ушел — стал министром, новые выборы назначили, и они уже не смогли принять соответствующего нормативного акта в регионе", — уточнил он.
Зампред ЦИК также напомнил, что в Москве на выборах мэра, которые также состоятся 9 сентября, срок приема аналогичных заявлений через МФЦ был продлен по предложению Мосгоризбиркома до 7 сентября включительно.