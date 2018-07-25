Заявления о голосовании по месту нахождения подали уже 500 человек

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Прием заявлений в рамках механизма "мобильный избиратель" стартовал в среду в территориальных избиркомах, МФЦ и на портале госуслуг, за утро только этого первого дня такие заявления подали 500 избирателей, желающих проголосовать в единый день голосования 9 сентября вне места официальной регистрации, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"С сегодняшнего дня начинается прием заявлений от избирателей, планирующих проголосовать по месту нахождения. На начало нашего заседания было подано 500 заявлений уже. Процесс идет уже активнее, чем это было в 2017 году, когда мы в первые дни практически не имели заявлений", — сказал Булаев, завершая заседание ЦИК в среду.

Он напомнил, что подать такие заявления можно уже в территориальных избиркомах, многофункциональных центрах, через портал госуслуг, чуть позже — ближе ко дню голосования — станет возможно подавать заявления в участковых комиссиях.

Глава Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК России Михаил Попов проинформировал, что механизм подачи заявлений в электронном виде функционирует в штатном режиме, сбоев нет.

"По линии портала госуслуг все штатно. По линии МФЦ — ровно половину мы получили сегодня заявлений через МФЦ", — сказал Попов.

Булаев отметил, что система "мобильный избиратель" будет функционировать во всех регионах, где пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы по семи одномандатным округам.

"А на выборах в органы госвласти действует во всех регионах, кроме Тюменской области, где не успели принять в связи с достаточно быстрыми темпами развития событий: губернатор ушел — стал министром, новые выборы назначили, и они уже не смогли принять соответствующего нормативного акта в регионе", — уточнил он.

Зампред ЦИК также напомнил, что в Москве на выборах мэра, которые также состоятся 9 сентября, срок приема аналогичных заявлений через МФЦ был продлен по предложению Мосгоризбиркома до 7 сентября включительно.