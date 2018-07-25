В Японии попросили Россию "отнестись с пониманием" к закону о Курилах

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Председатель комитета по финансовой политике и финансам палаты советников парламента Японии Гаку Хасэгава попросил российскую сторону с пониманием отнестись к недавно принятым в Токио поправкам в закон "О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий" от 1982 года.

Ранее департамент информации и печати МИД РФ заявил, что внесение Японией поправок в закон о Южных Курилах создает препятствие для продвижения переговоров по совместной хозяйственной деятельности на островах. Как заявил российский МИД, в утвержденном законопроекте совместная хозяйственная деятельность прямо увязывается с надуманными тезисами об "исконной принадлежности Японии" Южных Курил и де-факто ставится в один ряд с мерами по "скорейшему возвращению северных территорий". Москва видит в этом не что иное, как попытку предрешить исход соответствующих переговоров и навязать России неприемлемые варианты урегулирования проблемы мирного договора.

"Я хорошо понимаю российскую позицию. Мы готовили эту поправку, потому что были полностью уверены в важности межрегионального сотрудничества и осуществления совместной хозяйственной деятельности с Россией", — сказал Хасэгава на встрече с российскими сенаторами в Совфеде.

По его словам, поправки позволяют "использовать фонд в сумме 10 миллиардов йен (около 5,6 миллиардов рублей)". "Во-вторых, со стороны правительства мы должны поддерживать реализацию совместной хозяйственной деятельности… Хорошо понимаю, что есть сложные аспекты этой проблемы, но хочу попросить понимания российской стороны в том, что в поправке этого закона содержится именно следующий смысл — это для реализации совместной хозяйственной деятельности с российской стороной", — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, не помешают ли изменения в японском законодательстве продвижению совместной хозяйственной деятельности с Россией на Южных Курилах, Хасэгава заявил, что "поправку инициировали именно те молодые депутаты, у которых есть сильное желание продвигать отношения с Россией и переговоры по совместной хозяйственной деятельности с российской стороной". "Можно сказать, мы создали юридические рамки для того, чтобы поддерживать совместную хозяйственную деятельность, о которой договорились ранее два наших лидера", — добавил он.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ обсудили возможности ведения совместной деятельности на островах в пяти областях: марикультуре, тепличном хозяйстве, туризме, ветроэнергетике и переработке мусора. Южные Курилы уже дважды посетили японские бизнес-миссии для изучения на месте перспектив сотрудничества с российским партнерами. В ближайшем будущем ожидается третья аналогичная поездка.