В Японии попросили Россию "отнестись с пониманием" к закону о Курилах

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Председатель комитета по финансовой политике и финансам палаты советников парламента Японии Гаку Хасэгава попросил российскую сторону с пониманием отнестись к недавно принятым в Токио поправкам в закон "О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий" от 1982 года.
"Я хорошо понимаю российскую позицию. Мы готовили эту поправку, потому что были полностью уверены в важности межрегионального сотрудничества и осуществления совместной хозяйственной деятельности с Россией", — сказал Хасэгава на встрече с российскими сенаторами в Совфеде.
По его словам, поправки позволяют "использовать фонд в сумме 10 миллиардов йен (около 5,6 миллиардов рублей)". "Во-вторых, со стороны правительства мы должны поддерживать реализацию совместной хозяйственной деятельности… Хорошо понимаю, что есть сложные аспекты этой проблемы, но хочу попросить понимания российской стороны в том, что в поправке этого закона содержится именно следующий смысл — это для реализации совместной хозяйственной деятельности с российской стороной", — подчеркнул он.
В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ обсудили возможности ведения совместной деятельности на островах в пяти областях: марикультуре, тепличном хозяйстве, туризме, ветроэнергетике и переработке мусора. Южные Курилы уже дважды посетили японские бизнес-миссии для изучения на месте перспектив сотрудничества с российским партнерами. В ближайшем будущем ожидается третья аналогичная поездка.