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Политика

ЦИК пояснил, почему рекомендует избрать Миненко главой избиркома Петербурга

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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии России. Архивное фотоФасад здания Центральной избирательной комиссии России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Санкт-Петербургский избирком вправе не согласиться с рекомендованной ЦИК кандидатурой на должность председателя, члены комиссии могут голосовать так, как считают нужным, но и Центризбирком будет делать свои выводы, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Глава ЦИК России Элла Памфилова
© фото предоставлено ЦИК России
Избирком Петербурга нуждается в реорганизации, заявила Памфилова
На заседании в среду ЦИК рекомендовал избрать Виктора Миненко, ранее бывшего главным федеральным инспектором по Санкт-Петербургу аппарата полпреда в СЗФО, председателем петербургской избирательной комиссии. Центризбирком предложил его кандидатуру для назначения в состав городской комиссии после отставки ее бывшего председателя Виктора Панкевича, к работе которого у ЦИК были большие претензии. На днях ряд членов комиссии подписали обращение в адрес главы ЦИК с просьбой проконсультироваться с ними по этому вопросу перед принятием решения о новом председателе.

"Мы свою кандидатуру представили, решение приняли. Ваше право, мы в него не вмешиваемся. Голосуйте так, как вы считаете нужным, а мы будем делать дальше выводы", — сказала Памфилова в ходе заседания, которое проходило в режиме видеоконференции, обращаясь к представителям петербургского избиркома.

Она подчеркнула, что иной кандидатуры на пост председателя предложено не будет. "Никакой иной кандидатуры из нынешнего состава комиссии мы не видим, просто не видим. Она не будет предложена. Как хотите, это ваше право. В любом случае по итогам голосования, естественно, мы будем делать то, что положено по закону", — заявила глава ЦИК.

При этом Памфилова уточнила, что в составе петербургской комиссии есть люди принципиальные, вызывающие глубокое уважение. Однако с учетом сложившейся ситуации уже ясно, что справиться с ней, работая во главе петербургского избиркома, им будет не по силам, пояснила она. "Поэтому необходима помощь извне для наведения порядка в целом, для оздоровления всей избирательной системы города Санкт-Петербурга, устранения дублирующих указующих перстов", — сказала председатель ЦИК.

Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЦИК рекомендовал избрать Миненко главой избиркома Петербурга
В ходе заседания руководство ЦИК высказало претензии к работе избиркома в целом. По словам Памфиловой, в городе фактически создана некая параллельная система выборов, а городской избирком несамостоятелен и подвержен внешнему влиянию, при этом не предпринимает усилий для оздоровления ситуации в избирательной системе Петербурга.

Говоря об обращении членов избиркома с просьбой обсудить кандидатуру Миненко, она пояснила, что именно "с учетом той нездоровой ситуации, которая сложилась в комиссии и вокруг комиссии", обсуждать этот вопрос сейчас бессмысленно.

Глава ЦИК также напомнила, что по целому ряду территориальных и участковых избирательных комиссий в Санкт-Петербурге по итогам прошлых выборов были серьезные замечания, в ряде случаев ЦИК рекомендовал главам этих комиссий освободить занимаемые должности. "Многие до сих пор работают: освобождаются от председательства, а в составе комиссии работают. Перечислять фамилии не буду. Думаю, что уже новый председатель этим займется", — заявила Памфилова.

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