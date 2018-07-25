Скворцову назначили председателем комитета по торговле со Швецией

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил министра здравоохранения Веронику Скворцову председателем российской части российско-шведского наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству, соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить министра здравоохранения РФ Скворцову В.И. председателем российской части российско-шведского наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству, освободив от этих обязанностей Мантурова Д.В.", — говорится в распоряжении.