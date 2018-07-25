ЦИК рекомендовал избрать Миненко главой избиркома Петербурга

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российский Центризбирком рекомендовал избрать Виктора Миненко, ранее по предложению ЦИК назначенного в состав избирательной комиссии Санкт-Петербурга, председателем этого горизбиркома, соответствующее решение было принято в среду.

"Предложить Санкт-Петербургской избирательной комиссии кандидатуру Миненко Виктора Александровича,…члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса, для избрания его на должность председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии", — указано в постановлении ЦИК, принятом на заседании в среду.

На заседании в минувшую пятницу ЦИК России предложил после отставки председателя Петербургской избирательной комиссии Виктора Панкевича назначить в состав этого избиркома главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу аппарата полпреда в СЗФО Виктора Миненко.

Панкевич подал в отставку в конце июня. Ранее в беседе с журналистами глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что ЦИК настаивал на уходе Панкевича с поста председателя городского избиркома, отметив, что это была "не столько его вина, сколько беда, что он не смог справиться с ситуацией, потому что она довольно сложная".