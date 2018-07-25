Игроки КВН стали советниками кировского губернатора

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл — РИА Новости. Глава Кировской области Игорь Васильев вручил удостоверения внештатных советников губернатора игрокам команды КВН "Вятка" Дмитрию Бушуеву и Никите Трунову, сообщает правительство региона.

"О том, что игроки команды "Вятка" станут советниками главы региона, Игорь Васильев заявил еще на открытии Дома КВН в Кирове в начале июля. Тогда многие решили, что это шутка в духе "веселых и находчивых". Но губернатор сдержал слово и дал возможность игрокам принять участие в развитии молодежной политики региона", — говорится в сообщении.

По словам губернатора Кировской области, КВН – это не просто игра, это огромное сообщество людей, которые за 57 лет существования клуба добились самых разных высот в искусстве, науке и политике.

"Я надеюсь, что те молодые люди, которые будут строить в Кирове Дом КВН, проводить серьезные, интересные и полезные мероприятия с молодежью, предложат и новые форматы поддержки молодёжных инициатив и помогут в их реализации", – приводит пресс-служба слова Васильева.

В планах команды "Вятка" уже есть несколько крупных мероприятий. Так, 29 октября пройдет Кубок губернатора, на который съедутся лучшие команды высшей лиги КВН этого сезона. В качестве ведущего пригласили Александра Маслякова. Также на кировской площадке проведут игры Поволжской лиги КВН, в которых примут участие 12 команд из восьми регионов России.

В сообщении отмечается, что Дом КВН в Кирове на базе областного Дворца молодежи станет обучающей базой, где игроки клуба смогут передавать опыт начинающим. Там будут проходить концерты и игры команд, лекции, тематические кружки и мастер-классы от профессионалов.