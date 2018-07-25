В Крыму назвали новый план Киева по "возвращению" полуострова фантастикой

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Новый план киевских властей по возвращению и реинтеграции крымского полуострова похож на фантастический вымысел, заявил заместитель председателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко опубликовал план киевских властей "вернуть и реинтегрировать" Крым к декабрю 2019 года. По его словам, документ был разработан постпредом президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борисом Бабиным и одобрен 20 июня. Среди пунктов плана — поддержка деятельности международной платформы "Друзья деоккупации Крыма", финансирование проукраинских структур и организаций на полуострове, а также формирование отдельных подразделений ВСУ, состоящих из переселенцев из Крыма, для дальнейшего "освобождения" полуострова.

"Смешно комментировать этот фантастический вымысел и бред. Это все нереалистичный документ. Сегодня эти фантазеры, вместо того чтобы заниматься экономикой и улучшением жизни граждан своей страны, тратят время на такие грязные и пустые заявления. Мы уже не обращаем внимание на подобные планы киевских властей, а просто работаем и делаем все, чтобы наш Крым был процветающим регионом Российской Федерации", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его мнению, разработка подобных документов преследует две цели: получение очередных траншей от Запада и желание отвлечь внимание украинского народа от существующих внутри государства проблем.

Гемпель уверен, что со временем к власти на Украине придут адекватные политики, которые начнут выстраивать добрососедские и партнерские отношения с Крымом как неотъемлемой частью Российской Федерации.