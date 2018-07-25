В Москве стартовал прием заявлений на выборы мэра по месту нахождения

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Приём заявлений избирателей, решивших голосовать по механизму "Мобильный избиратель", то есть по месту своего фактического нахождения, в том числе на "дачном" избирательном участке на выборах мэра, стартовал в Москве в среду, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами, член столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов.

Для того чтобы воспользоваться правом проголосовать по месту фактического нахождения, горожанам нужно заполнить заявление на портале gosuslugi.ru или обратиться в любой офис "Мои документы" или в территориальную избирательную комиссию.

"Сегодня заработала система "Мобильный избиратель", которая позволит жителям столицы приписаться к новым экстерриториальным участкам для голосования на выборах мэра Москвы. Напомню, что на выборах президента России в марте 2018 года выписались из Москвы и проголосовали за пределами столицы 242 тысячи горожан", — сказал Венедиктов журналистам.

Он подчеркнул, что голосование на экстерриториальных участках будет полностью соответствовать московскому стандарту выборов: везде будут присутствовать квалифицированные наблюдатели, которые обеспечат тотальный контроль за избирательным процессом.

Как заметил глава рабочей группы по образованию экстерриториальных участков, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, именно успешное применение механизма мобильного голосования позвонило наделить Мосгоризбирком полномочием по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы.

"Теперь избиратели, находящиеся за пределами столицы, примут участие в выборах мэра по месту своего нахождения. Это особенно важно для дачников, которые большую часть летнего сезона проводят за городом… Дачников мы как раз относим к категории мобильных избирателей, поскольку они получают возможность проголосовать там, где им удобно, не меняя своих планов", — отметил Шапошников.

Он подчеркнул, что все процедуры, необходимые для обеспечения транспарентности выборов, будут проводиться в соответствии с избирательным законодательством.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Двенадцатого июля Мосгоризбирком на заседании зарегистрировал четырех кандидатов на должность мэра столицы, ими стали действующий градоначальник Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, а также экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ.

Законопроект о создании загородных избирательных участков был внесен мэром Москвы Сергеем Собяниным. Как отметил мэр, это было сделано по просьбе горожан, так как выборы придутся на 9 сентября — самое "дачное" воскресенье осени. Ранее Мосгоризбирком утвердил перечень из 209 загородных избирательных участков, которые организуют в Подмосковье, Калужской, Тульской и Владимирской областях.