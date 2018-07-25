Глава Хабаровского края зарегистрирован кандидатом на выборах губернатора

ХАБАРОВСК, 25 июл — РИА Новости. Действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы региона, которые пройдут в сентябре, сообщил РИА Новости представитель краевой избирательной комиссии.

"Избирательная комиссия Хабаровского края зарегистрировала Вячеслава Шпорта как кандидата на выборах главы региона", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Шпорт первым из всех претендентов сдал все необходимые документы.

Ранее сообщалось, что выборы губернатора пройдут в Хабаровском крае в единый день голосования 9 сентября. О своем участии в выборах заявили пять человек — Андрей Петров от партии "Зеленые", Анастасия Саламаха от КПРФ, Сергей Фургал от ЛДПР, Игорь Глухов от "Справедливой России" и Вячеслав Шпорт от "Единой России".