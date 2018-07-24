Медведев проведет совещание в Крыму

ЯЛТА, 24 июл – РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев скоро проведет совещание в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"У нас будет в ближайшее время совещание в республике Крым под руководством председателя правительства Российской Федерации", — сказал Аксенов журналистам.

По его словам, крымские и севастопольские власти намерены объединить усилия по внесению предложений по изменению ряда федеральных нормативных актов.

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