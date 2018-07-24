Минаков подал документы на регистрацию кандидатом в воронежские губернаторы

ВОРОНЕЖ, 24 июл — РИА Новости. Кандидат в губернаторы Воронежской области от партии "Родина" Аркадий Минаков подал в областную избирательную комиссию документы для регистрации на выборах главы региона, сообщила РИА Новости ведущий консультант аппарата избирательной комиссии Анастасия Сержантова.

Выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Губернатор Воронежской области избирается на пять лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Накануне вечером в избирком документы для регистрации на выборы подал временно исполняющий обязанности главы региона Александр Гусев, во вторник — представитель КПРФ Николай Воронин.

"Аркадий Минаков, выдвинутый региональным отделением партии "Родина", представил документы, необходимые для регистрации кандидатом на должность губернатора Воронежской области", — сказала собеседница агентства.

Период представления в комиссию документов для регистрации завершается в 18.00 мск 25 июля. Минаков стал третьим из кандидатов, подавших документы.

"Единая Россия" приняла решение выдвинуть своим кандидатом в губернаторы врио главы региона Александра Гусева. ЛДПР выдвинула руководителя регионального отделения партии Олега Бурцева, КПРФ — регионального депутата Николая Воронина. "Родина" выдвинула директора библиотеки местного университета Аркадия Минакова, "Справедливая Россия" — главного редактора газеты "Россошь" Виталия Климова. "Казачья партия" выдвинула своим кандидатом адвоката Юрия Слепченко, "Партия роста" — предпринимателя Игоря Перевезенцева, партия "Яблоко" — предпринимателя Сергея Муштенко.