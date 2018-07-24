Минаков подал документы на регистрацию кандидатом в воронежские губернаторы

ВОРОНЕЖ, 24 июл — РИА Новости. Кандидат в губернаторы Воронежской области от партии "Родина" Аркадий Минаков подал в областную избирательную комиссию документы для регистрации на выборах главы региона, сообщила РИА Новости ведущий консультант аппарата избирательной комиссии Анастасия Сержантова.
"Аркадий Минаков, выдвинутый региональным отделением партии "Родина", представил документы, необходимые для регистрации кандидатом на должность губернатора Воронежской области", — сказала собеседница агентства.
Период представления в комиссию документов для регистрации завершается в 18.00 мск 25 июля. Минаков стал третьим из кандидатов, подавших документы.
"Единая Россия" приняла решение выдвинуть своим кандидатом в губернаторы врио главы региона Александра Гусева. ЛДПР выдвинула руководителя регионального отделения партии Олега Бурцева, КПРФ — регионального депутата Николая Воронина. "Родина" выдвинула директора библиотеки местного университета Аркадия Минакова, "Справедливая Россия" — главного редактора газеты "Россошь" Виталия Климова. "Казачья партия" выдвинула своим кандидатом адвоката Юрия Слепченко, "Партия роста" — предпринимателя Игоря Перевезенцева, партия "Яблоко" — предпринимателя Сергея Муштенко.