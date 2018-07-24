Эксперт рассказал, чем полезен диалог парламентариев из России и США

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Межпарламентский диалог России и США может поспособствовать началу переговоров между Москвой и Вашингтоном по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности, считает научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.

В Москве на текущей неделе находится делегация американских экспертов в области контроля над вооружениями, которая принимает участие в российско-американской конференции по стратегической безопасности. Во вторник делегация провела встречу с депутатами Госдумы.

"В российско-американских отношениях проявляются самого разного рода негативные вещи и режим контроля над вооружениями, который поддерживает стратегическую стабильность, оказался на грани полного развала. В этих условиях требуются усилия с обеих сторон для того, чтобы сохранить договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, для того, чтобы продлить договор о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений. Поэтому была организована экспертная встреча, где впервые за долгие годы в таком формате произошел серьезный разговор на эту тему, он будет продолжен", — рассказал журналистам после встречи в Госдуме Рогов, присутствовавший на мероприятии.

Эксперт отметил, что факт участия в дискуссиях по контролю над вооружениями российских парламентариев имеет особое значение.

"Очень важно, что американские эксперты услышали мнение депутатов Государственной Думы, которые четко и ясно заявили, что наша страна стремится к укреплению стратегической стабильности и готова предпринять необходимые шаги. Посмотрим, какая будет реакция. Вы знаете, в США политическая ситуация крайне сложная. Насколько администрация (президента Дональда) Трампа сможет пойти на серьезные переговоры, сказать трудно", — отметил он.

По мнению эксперта, в таких условиях "возобновление парламентских связей этому (переговорам) способствовало бы, поскольку, как хорошо известно, именно в конгрессе США наиболее яро выступают противники улучшения отношений с Россией".

"Так что будем продолжать работу. Надеюсь, это принесет результат. Хотел сказать, рано или поздно, но вообще-то надо рано, потому что если поздно, то будет совсем поздно", — заключил эксперт.