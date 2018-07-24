Собянин рассказал о выполнении обещаний, данных им на прошлых выборах

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Подавляющее большинство обещаний и заявлений, сделанных во время избирательной кампании прошлых выборов мэра Москвы, были исполнены, заявил кандидат в мэры столицы, действующий градоначальник Сергей Собянин.

"Многие из вас участвовали в прошлой кампании, были доверенными лицами, я надеюсь, что я вас не подвёл. Подавляющее большинство всех предвыборных заявлений, обещаний — они исполнены. Я сам скрупулёзно ещё раз проверил все, что мы обещали, сверил все цифры и могу со спокойной совестью сказать, что мы сделали многое", — сказал Собянин во вторник на встрече со своими доверенными лицами.

Вместе с тем он отметил, что в городе ещё остаются нерешенные задачи и проблемы.

"Мы находимся на середине пути. И нам не замедлять и не успокаиваться нужно, а двигаться вперёд. Москва вышла в пятёрку лучших городов мира, но если мы не будем двигаться вперёд, мы очень быстро скатимся вниз. Постоянно нужно стремиться быть первыми, и тогда мы точно, если не будем первыми, будем лидерами, а это важно для каждого жителя", — отметил Собянин.

Мэр добавил, что реализуя гигантские проекты в области транспорта, медицины, образования город оценивает свой успех не в миллиардах или километрах, а в том, чтобы москвичи и каждый человек чувствовал, что "эти проекты реализуются для него и ради него".

"Если нам это удастся сделать, будем считать, что мы победим. И я уверен, что у нас это получится", — добавил он.

Ранее Собянин зарегистрировал 152 человека в качестве доверенных лиц. Среди них такие известные деятели культуры, науки и спорта, как режиссер Никита Михалков, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, президент международного союза КВН Александр Масляков, певица Полина Гагарина, режиссёр Сергей Бондарчук, актёр театра и кино Александр Олешко, певцы Дмитрий Маликов и Александр Буйнов, ректор РГСУ Наталья Починок, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров и другие.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Двенадцатого июля Мосгоризбирком на заседании зарегистрировал четырех кандидатов на должность мэра столицы, ими стали действующий градоначальник Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, а также экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ.

Изначально на регистрацию кандидатами в мэры подали документы более 30 человек, однако свыше 20 из них не смогли собрать подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, другие по собственному желанию сняли свои кандидатуры.