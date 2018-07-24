Собянин рассказал о выполнении обещаний, данных им на прошлых выборах

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Подавляющее большинство обещаний и заявлений, сделанных во время избирательной кампании прошлых выборов мэра Москвы, были исполнены, заявил кандидат в мэры столицы, действующий градоначальник Сергей Собянин.
Вместе с тем он отметил, что в городе ещё остаются нерешенные задачи и проблемы.
"Мы находимся на середине пути. И нам не замедлять и не успокаиваться нужно, а двигаться вперёд. Москва вышла в пятёрку лучших городов мира, но если мы не будем двигаться вперёд, мы очень быстро скатимся вниз. Постоянно нужно стремиться быть первыми, и тогда мы точно, если не будем первыми, будем лидерами, а это важно для каждого жителя", — отметил Собянин.
"Если нам это удастся сделать, будем считать, что мы победим. И я уверен, что у нас это получится", — добавил он.
Ранее Собянин зарегистрировал 152 человека в качестве доверенных лиц. Среди них такие известные деятели культуры, науки и спорта, как режиссер Никита Михалков, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, президент международного союза КВН Александр Масляков, певица Полина Гагарина, режиссёр Сергей Бондарчук, актёр театра и кино Александр Олешко, певцы Дмитрий Маликов и Александр Буйнов, ректор РГСУ Наталья Починок, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров и другие.
Изначально на регистрацию кандидатами в мэры подали документы более 30 человек, однако свыше 20 из них не смогли собрать подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, другие по собственному желанию сняли свои кандидатуры.