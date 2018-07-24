В Госдуме заявили, что заинтересованы в сохранении договора РСМД

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы провели встречу с американскими экспертами по вопросам контроля над вооружениями, российская сторона озвучила заинтересованность в сохранении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и продлении договора о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов, присутствовавший на мероприятии.
По его словам, на встрече с американскими экспертами по вопросам вооружения присутствовали около 10 депутатов Госдумы от трех партий, в том числе председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, а также председатель комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.
"Разговор был довольно интересным… Очень четко и ясно прозвучала с нашей стороны заинтересованность России в сохранении режима контроля над вооружениями, договора о РСМД и продлении договора о СНВ", — добавил Рогов.
"С нашей стороны мы старались больше уделить внимания идеям, может быть, меньше говорили об обязательствах", — указал Пикеринг.
Среди американских экспертов на встрече в Госдуме присутствовали, в частности, бывший советник Управления по научно-технической политике при президенте США Мэтью Банн, бывший старший советник замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Александра Бэлл, бывший первый заместитель госсекретаря США Томас Пикеринг, бывший военный атташе США в РФ Кевин Райан.