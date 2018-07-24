В Госдуме заявили, что заинтересованы в сохранении договора РСМД

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы провели встречу с американскими экспертами по вопросам контроля над вооружениями, российская сторона озвучила заинтересованность в сохранении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и продлении договора о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов, присутствовавший на мероприятии.

"У нас была сейчас довольно продолжительная встреча в Государственной думе, она затянулась. Вместо того, чтобы она продолжалась, как мы планировали, час, почти два часа мы провели в Государственной думе", — сказал он на российско-американской конференции по контролю над вооружениями в Фонде Горчакова.

По его словам, на встрече с американскими экспертами по вопросам вооружения присутствовали около 10 депутатов Госдумы от трех партий, в том числе председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, а также председатель комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.

"Разговор был довольно интересным… Очень четко и ясно прозвучала с нашей стороны заинтересованность России в сохранении режима контроля над вооружениями, договора о РСМД и продлении договора о СНВ", — добавил Рогов.

В свою очередь известный американский дипломат Томас Пикеринг, занимавший должность посла США в РФ в 1993-1996 годах, заявил, что встреча прошла в деловой атмосфере. По его мнению, сказанное российскими представителями "уступало по содержательности, но было, скорее, посвящено обязательствам".

"С нашей стороны мы старались больше уделить внимания идеям, может быть, меньше говорили об обязательствах", — указал Пикеринг.

"Обе стороны должны быть удовлетворены тем, что это встреча не была полной тратой времени. И если сравнивать эту встречу со всеми встречами, на которых я присутствовал в России за прошедшие годы, я бы поставил сегодняшнюю беседу посередине успеха", — отметил он.

Среди американских экспертов на встрече в Госдуме присутствовали, в частности, бывший советник Управления по научно-технической политике при президенте США Мэтью Банн, бывший старший советник замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Александра Бэлл, бывший первый заместитель госсекретаря США Томас Пикеринг, бывший военный атташе США в РФ Кевин Райан.