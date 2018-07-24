Кандидат в мэры Москвы Собянин зарегистрировал еще 22 доверенных лица

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы и действующий градоначальник Сергей Собянин во вторник зарегистрировал еще 22 человека в качестве своих доверенных лиц, сообщила член Московской городской избирательной комиссии Рима Кузнецова.

Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал 130 человек в качестве доверенных лиц Собянина, в их числе певица Полина Гагарина, режиссер Никита Михалков, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и президент международного союза КВН Александр Масляков.

"Поступили документы от кандидата на должность мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина о назначении доверенных лиц в количестве 22 человек. Все документы поданы в соответствие с требованиями закона. В связи с этим предлагается зарегистрировать доверенных лиц", — сказала Кузнецова на заседании комиссии.

В число доверенных лиц в этот раз вошли режиссер Сергей Бондарчук, директор Московского зоопарка Светлана Акулова, актер театра и кино Александр Олешко, певцы Дмитрий Маликов, Александр Буйнов, Сергей Мазаев, Марк Тишман, актриса Яна Поплавская, музыкант и основатель арт-группы "Хор Турецкого" Михаил Турецкий.

Также в список доверенных лиц уже вошли телеведущая Елена Малышева, актер Юрий Куценко, художественный руководитель Московского театра под руководством Табакова Владимир Машков, художественный руководитель МДИ имени Ермоловой Олег Меньшиков.