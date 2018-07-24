СПЧ выступает за большой обмен заключенных с Украиной

ДВОРИКИ (Владимирская область), 24 июл – РИА Новости. Президентский совет по правам человека (СПЧ) выступает за большой обмен заключенных в РФ и на Украине по принципу "всех на всех", в том числе и содержащегося в колонии на Ямале украинского режиссера Олега Сенцова, заявил журналист Николай Сванидзе, возглавляющий в СПЧ комиссию по гражданским свободам и гражданской активности.

Сам правозащитник отметил, что не усмотрел в его деле "ничего такого, что заслуживало бы жесточайшего наказания". По его мнению, Сенцов не террорист, а в данном случае "пал жертвой исторических обстоятельств".

"Я надеюсь, что будет осуществлен обмен Олега Сенцова и не только его, потому что позиция совета такова, что нужно менять всех на всех: всех людей, которые так или иначе, назовем вещи своими именами, сидят по "политике", у нас – украинские, а на Украине – наши. Надо менять", — сказал Сванидзе во вторник, отвечая на соответствующий вопрос одного из участников форума "Территория смыслов на Клязьме".

Правозащитник назвал дело украинского режиссера очень плохим и тяжелым, напомнил о продолжительной голодовке. "Все разговорчики о том, что он (Сенцов) от этого только здоровее становится – это в пользу бедных. Голодовка – это не диета, от этого здоровее не становятся, никто еще от этого не стал здоровее, это дело может просто плохо кончиться", — продолжил член СПЧ.

"Поэтому надеюсь, что разум с обеих сторон возобладает, и со стороны российской, и со стороны украинской будет большой обмен, и в том числе Сенцов выживет, и все будет нормально", — добавил он.

Сванидзе отметил, что достаточно внимательно читал материалы о его деле. "Честно говоря, ничего такого, что заслуживало бы жесточайшего наказания, я не заметил. По моему субъективному мнению, он не террорист… Как мы знаем, после присоединения Крыма жители Крыма оказались под российской юрисдикцией; большинство этого хотело, кто-то, как Олег Сенцов, не хотел. И вот он в данном случае пал жертвой исторических обстоятельств. Тяжелая ситуация, которая должна быть разрешена", — уверен правозащитник.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором 10 лет лишения свободы также получил сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.