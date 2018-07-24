Воронин подал документы на регистрацию кандидатом в воронежские губернаторы

ВОРОНЕЖ, 24 июл — РИА Новости. Кандидат в губернаторы Воронежской области от КПРФ Николай Воронин подал в областную избирательную комиссию документы для регистрации на выборы, сообщила РИА Новости ведущий консультант аппарата избирательной комиссии Анастасия Сержантова.

Выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Губернатор Воронежской области избирается на 5 лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Вечером в понедельник в избирком документы для регистрации на выборы подал временно исполняющий обязанности главы региона Александр Гусев, выдвинутый партией "Единая Россия".

"Только что кандидат на должность губернатора Воронежской области Воронин Николай Иванович, выдвинутый областным отделением КПРФ, представил в избирательную комиссию документы для регистрации", — сказала собеседница агентства.

Период представления в комиссию документов для регистрации завершается в 18.00 мск 25 июля. По словам Сержантовой, Воронин, таким образом, стал вторым из кандидатов, подавших документы на регистрацию.

ЛДПР выдвинула кандидатом на выборы руководителя регионального отделения партии Олега Бурцева, "Родина" — директора библиотеки местного университета Аркадия Минакова, "Справедливая Россия" — главного редактора газеты "Россошь" Виталия Климова. "Казачья партия" выдвинула своим кандидатом адвоката Юрия Слепченко, Партия роста — предпринимателя Игоря Перевезенцева, партия "Яблоко" — предпринимателя Сергея Муштенко.

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