Решение о регистрации Балакина кандидатом в мэры Москвы обжалуют в ВС

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия намерена обжаловать в Верховном суде решение Мосгорсуда, обязывающее комиссию зарегистрировать экс-главу СУ-154 Михаила Балакина кандидатом в мэры столицы, сообщил РИА Новости член столичного избиркома Дмитрий Реут.
В понедельник Мосгорсуд признал незаконным отказ Мосгоризбиркома регистрировать Балакина кандидатом в мэры. Политик заявил РИА Новости, что удовлетворен данным решением и планирует после получение статуса кандидата заняться предвыборной кампанией.
"Мы не согласны с решением Мосгорсуда. Мы намерены в течение пяти дней, до понедельника, обжаловать это решение", — сказал Реут РИА Новости во вторник.