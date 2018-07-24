Орешкин представит российскую делегацию на деловом форуме саммита БРИКС

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава министерства экономического развития Максим Орешкин представит российскую делегацию на деловом форуме в рамках саммита БРИКС 25 июля, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Двадцать пятого июля в рамках саммита проводится традиционное заседание делового форума БРИКС, в котором Россию будет представлять министр экономического развития Орешкин", — сказал Ушаков.

"От нас в составе совета форума принимают участие (глава РЖД) Олег Белозеров, (гендиректор РФПИ) Кирилл Дмитриев, (глава Ростеха) Сергей Чемезов, (глава ВЭБ) Игорь Шувалов. Возглавляет российскую часть президент торгово-промышленной палаты Сергей Катырин", — добавил он.

По словам Ушакова, в ходе форума будут заслушаны доклады о работе делового совета и Нового банка развития БРИКС.

"Подчеркну, что на данный момент банком одобрен 21 проект на общую сумму более 5 миллиардов долларов. Пять из которых, пять из 21 проекта, будут осуществлены в России", — сообщил он.