Ушаков рассказал, кто будет сопровождать Путина на саммите БРИКС

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Главы Минэнерго, Минтранса, Минсвязи и других ведомств будут сопровождать президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС в ЮАР, сообщил журналистам его помощник Юрий Ушаков.

"По традиции президента сопровождает группа ведущих министров: это (Евгений) Дитрих (глава Минтранса), (Дмитрий) Кобылкин (глава Минприроды), (Александр) Новак (глава Минэнерго), (Константин) Носков (глава Минсвязи), (Максим) Орешкин (глава МЭР) и (Дмитрий) Патрушев (глава Минсельхоза). Также большая команда экспертов из МИД и Минфина. От Минфина традиционно в мероприятиях участвует (Сергей) Сторчак (замглавы ведомства), он будет и на этот раз", сказал Ушаков.

Он также отметил, что приглашения получили представители бизнеса и губернатор Челябинской области.

Саммит БРИКС пройдет 25-27 июля в Йоханнесбурге.