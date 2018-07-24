Путин на саммите БРИКС встретится с лидерами ряда стран

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 26 июля проведет "на полях" саммита БРИКС встречи с лидером Анголы Жуаном Лоуренсу, президентом Аргентины Маурисио Макри, главой Замбии Эдгаром Лунгу и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, встречи с лидерами Замбии и Анголы станут первыми для президентов.

"Предусмотрена встреча с президентом Анголы Жуаном Лоуренсу. Это тоже будет первая встреча Владимира Путина с Жуаном Лоуренсу, поскольку он избран президентом в августе 2017 года и вполне логично было договориться о проведении первого контакта, в ходе которого тоже будут рассмотрены вопросы сотрудничества африканских стран, а именно Анголы с БРИКС, а также положение в Африке и вообще, наверное, комплекс российско-африканского сотрудничества по ряду направлений. С Анголой наверняка будут обсуждаться и вопросы, связанные с алмазодобычей", — сказал Ушаков.

С главой Замбии Путин обсудит экономическое развитие, проработку совместного проекта создания в африканской стране центра ядерной науки и технологий, а также гуманитарные вопросы. На встрече с президентом Аргентины будут обсуждаться вопросы подготовки к саммиту G20, который пройдет в Буэнос-Айресе с 29 ноября по 1 декабря.

"День завершится встречей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди", — подытожил Ушаков.