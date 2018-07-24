Путин в телефонных разговорах с лидерами СНГ дал оценку встречи с Трампом

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в телефонных разговорах с коллегами из стран СНГ дал оценки переговорам с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в Хельсинки, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Кстати, те лидеры, с которыми он общался по телефону вчера и сегодня, то есть представители стран СНГ, тоже интересовались итогами (саммита РФ и США), и наш президент по телефону дал оценки состоявшимся переговорам", — заявил Ушаков журналистам.

Первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина состоялись 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

Во вторник Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в понедельник — с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, казахстанским лидером Нурсултаном Назарбаевым.