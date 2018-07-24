КРАСНОЯРСК, 24 июл — РИА Новости. Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий может стать представителем в Совете Федерации от региона; его кандидатуру представил врио главы области Андрей Травников, сообщил РИА Новости источник в областном правительстве.

"Сегодня Травников представил документы (для регистрации на выборы главы региона и список кандидатур в СФ) в областную избирательную комиссию. Среди трех кандидатур назван Городецкий", — сказал собеседник агентства.

В избирательной комиссии Новосибирской области подтвердили подачу документов, но раскрывать имена отказались до момента регистрации — 30 июля.

"Действительно, документы поданы, но мы не можем раскрывать кандидатов до 30 июля. До этого времени мы должны проверить представленные кандидатуры на соответствие на должность члена СФ", — сказал собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин 6 октября 2017 года освободил от должности прежнего губернатора Владимира Городецкого, назначив мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности главы региона. Досрочные выборы губернатора состоятся 9 сентября. В начале июня мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть, считавшийся главным конкурентом Травникова, заявил, что не будет участвовать в выборах по договоренности с врио губернатора.

В настоящее время Городецкий является помощником полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.