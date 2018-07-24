На саммите БРИКС в ЮАР у Путина запланирован ряд встреч

© РИА Новости / Валерий Мельников Перейти в фотобанк Путин посетит ЮАР для участия в десятом саммите БРИКС В ходе визита президента России Владимира Путина в ЮАР запланировано проведение ряда двусторонних бесед с участвующими в саммите БРИКС главами государств и правительств, сообщает пресс-служба Кремля.

"Программой саммита предусматривается отдельная встреча лидеров БРИКС с приглашенными руководителями африканских и других государств. Запланировано проведение ряда двусторонних бесед Владимира Путина с участвующими в саммите главами государств и правительств", — говорится в сообщении.