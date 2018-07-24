Путин посетит ЮАР для участия в десятом саммите БРИКС

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 26-27 июля посетит ЮАР для участия в десятом саммите БРИКС, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать шестого — двадцать седьмого июля президент РФ Владимир Путин посетит Южно-Африканскую Республику для участия в десятом саммите БРИКС. Планируется, что в ходе рабочих заседаний юбилейного саммита главы Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки рассмотрят состояние и перспективы сотрудничества в рамках БРИКС на различных направлениях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также будут обсуждены актуальные вопросы мировой и региональной повестки дня, включая проблематику совместного противодействия современным вызовам и угрозам.