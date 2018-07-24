Замгубернатора Курганской области уволился по собственному желанию

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июл – РИА Новости. Заместитель губернатора — директор департамента экономического развития Курганской области Сергей Чебыкин подал заявление об увольнении по собственному желанию, подтвердили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

"Чебыкин действительно подал заявление об увольнении по собственному желанию. Но заявление было подано не сегодня, а ранее, до проведения (следственно-оперативных) действий", — сказала собеседница агентства, уточнив, что комментировать следственные действия в правительстве не будут.

В департаменте экономического развития области РИА Новости уточнили, что их руководитель находится "в здании".

Ранее местный портал "Область45" сообщил, что во вторник в кабинете Чебыкина прошли обыски. Также СМИ уточнило, что причиной увольнения чиновника могла стать резкая критика со стороны полномочного представителя президента РФ в УрФО Николая Цуканова.

В СУСК РФ по региону РИА Новости сообщили, что их сотрудники не участвовали в оперативных мероприятиях в департаменте экономического развития во вторник. В пресс-службе регионального управления ФСБ России отказались комментировать информацию об оперативных мероприятиях в правительстве региона, уточнив, что информация, возможно, появится позже.

По данным пресс-службы губернатора Курганской области, в июле Цуканов провел в Кургане совещание, посвященное социально-экономическому развитию региона. Он отметил улучшение инвестклимата, стремление снизить госдолг, но все же попросил уделять больше внимания контролю за своевременной выплатой заработной платы на предприятиях, где с этим существуют сложности. Цуканов назвал свой доклад "серьезным, критичным, на первый взгляд", добавив, что не ставил задачу говорить только о приятных показателях, нужно подвести определенный результат, понять самые острые болевые точки.