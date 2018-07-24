ЕР предложит кандидатуры на должности глав Ингушетии и Дагестана

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Партия "Единая Россия" предложит президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть на должности глав Ингушетии и Дагестана кандидатуры действующих глав этих республик Юнус-Бека Евкурова и Владимира Васильева, сообщает пресс-служба ЕР.

"Генеральный совет партии "Единая Россия" принял решение о внесении кандидатур на должности глав республик Дагестан и Ингушетия на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину", — говорится в сообщении пресс-службы.

По решению генсовета, на должность главы Ингушетии предложена кандидатура Евкурова. "Мы уверены, что под руководством Юнус-Бека Баматгиреевича Ингушетия и дальше продолжит свое успешное развитие как в экономике, так и в социальной сфере", — цитирует пресс-служба партии слова секретаря генсовета Андрея Турчака.

На должность главы Дагестана генеральный совет ЕР предлагает кандидатуру временно исполняющего обязанности главы республики Васильева. Турчак отметил, что за месяцы работы в качестве врио главы Дагестана Васильев "проявил себя как эффективный управленец, чья работа направлена на развитие региона и повышение благосостояния людей".

"Его богатый опыт на федеральном уровне и авторитет в регионе безусловно окажут существенное влияние на успешное решение текущих и стратегических задач", — полагает секретарь генсовета.