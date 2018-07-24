Совфед одобрил закон о наказании за неоднократные врезки в трубопроводы

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон, вводящий уголовную ответственность за неоднократные незаконные врезки в трубопроводы, который предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Уголовная ответственность будет наступать не только за самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенное лицом, ранее уже подвергнутым административному наказанию за подобные действия, но и за разрушение или приведение объектов трубопроводного транспорта в негодное для эксплуатации состояние.

"Врезчикам-рецидивистам" будет грозить штраф до 80 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. В качестве альтернативного наказания предусмотрены обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Самовольная врезка в магистральные трубопроводы будет наказываться штрафом до 200 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. Альтернатива — это обязательные работы на срок до 400 часов, исправительные работы — до двух лет, ограничение свободы или принудительные работы — до трех лет, лишение свободы — до четырех лет.

В настоящее время максимальный размер штрафа составляет для граждан 15 тысяч рублей, для должностных лиц — до 80 тысяч рублей.

Если же подобные действия повлекут по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, виновник будет наказан принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до восьми лет.