Путин и президент Узбекистана провели телефонные переговоры

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в контексте подготовки запланированного на осень визита лидера РФ в Узбекистан, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора Путин тепло поздравил Мирзиёева с днем рождения, а президент Узбекистана, в свою очередь, отметил отличную организацию прошедшего в России чемпионата мира по футболу.

"В контексте подготовки запланированного на осень государственного визита президента РФ в Узбекистан лидеры обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества. Затронуты также некоторые актуальные темы международной и региональной повестки дня", — говорится в сообщении.